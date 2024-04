Apresentações de teatro estão de volta em shopping de Londrina no mês de abril

O projeto “Aurorinha de Teatro” vai abrir espaço no mês de abril – sempre nas tardes de domingo – para o espetáculo “Por um X”, interpretado pelo ator, palhaço e pesquisador Den Macedo.





A produtora responsável pela montagem é a Primavera Jataí que, em parceria com a Cia. Curumim Açu, levarão ao palco do Centro de Eventos do Shopping a concepção singular da figura de palhaço do artista Den Macedo.

Na montagem, o elegante palhaço Petúnio, sempre acompanhado de sua maleta, tenta tudo para impressionar o público, mostrando que é um ser humano forte e cheio de imaginação.





Num jogo com objetos e com o espaço cênico, Petúnio persegue as próprias vontades, extrapolando os seus limites de forma patética e propondo soluções que surpreendem o público.





O espetáculo apresenta uma pesquisa centrada em uma das vertentes do cômico, que busca o diálogo e o jogo direto com os seus espectadores e com as situações que o circundam.





